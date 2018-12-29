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Число жертв взрыва в Каире увеличилось 

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Фото: tvzvezda.ru
Четыре человека погибли и более десяти пострадали при взрыве туристического автобуса в районе Эль-Гиза в Египте.
Число погибших в результате взрыва около туристического автобуса в Каире увеличилось до четырех. Как пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Египта, сообщается о гибели трех иностранных туристов и одного египтянина.
Взрыв произошел в районе эль-Гиза, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, в 18.15 по местному времени. В заявлении прокуратуры сказано, что в автобусе находились 14 вьетнамских туристов, водитель и гид.
«Ранения получили 11 туристов и водитель автобуса, погибли трое туристов и гид — гражданин Египта», — добавили в прокуратуре.
По данным сил безопасности страны, взрывное устройство, по предварительным данным, привели в действие дистанционно. Ранее сообщалось, что устройство было установлено на стене автотрассы и сработало, когда мимо проехал транспорт.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Каир
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