Число жертв взрыва в Каире увеличилось

Четыре человека погибли и более десяти пострадали при взрыве туристического автобуса в районе Эль-Гиза в Египте

Число погибших в результате взрыва около туристического автобуса в Каире увеличилось до четырех. Как пишет РИА Новости со ссылкой на генпрокуратуру Египта, сообщается о гибели трех иностранных туристов и одного египтянина.

Взрыв произошел в районе эль-Гиза, недалеко от знаменитых пирамид Гизы, в 18.15 по местному времени. В заявлении прокуратуры сказано, что в автобусе находились 14 вьетнамских туристов, водитель и гид.

«Ранения получили 11 туристов и водитель автобуса, погибли трое туристов и гид — гражданин Египта», — добавили в прокуратуре.

По данным сил безопасности страны, взрывное устройство, по предварительным данным, привели в действие дистанционно. Ранее сообщалось, что устройство было установлено на стене автотрассы и сработало, когда мимо проехал транспорт.