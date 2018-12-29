Спецслужбы Севастополя обезвредили «черных оружейников»

Севастополе обнаружили подпольную мастерскую по реставрации и переделке оружия. Она располагалась в подвале жилого дома. Сотрудники ФСБ провели обыск, и нашли там целый арсенал — образцы, идентичные автомату Калашникова, пулемёту Дегтярёва, винтовке Мосина, самозарядному карабину Токарева — и много чего подобного.

Собраны они из частей, по всей-видимости купленных у "чёрных копателей", отмечает телеканал "Россия 24". Весь арсенал передан на экспертизу, а самим мастерам грозит уголовное преследование.