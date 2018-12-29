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Спецслужбы Севастополя обезвредили «черных оружейников» 

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Фото: www.vesti.ru
В Севастополе обнаружили подпольную мастерскую по реставрации и переделке оружия. Она располагалась в подвале жилого дома. Сотрудники ФСБ провели обыск, и нашли там целый арсенал — образцы, идентичные автомату Калашникова, пулемёту Дегтярёва, винтовке Мосина, самозарядному карабину Токарева — и много чего подобного.
Собраны они из частей, по всей-видимости купленных у "чёрных копателей", отмечает телеканал "Россия 24". Весь арсенал передан на экспертизу, а самим мастерам грозит уголовное преследование.
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Происшествия , ФСБ , Севастополь
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