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Рядом с Керченским проливом нашли бомбу 

Вести.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
На берегу Крыма недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС. Вес бомбы составил 250 килограммов. Для уничтожение ее передали взрывотехникам МЧС России.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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