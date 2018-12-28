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Рядом с Керченским проливом нашли бомбу
Вести.Ru
22 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
На берегу
Крыма
недалеко от Керченского пролива обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, передает
ТАСС
. Вес бомбы составил 250 килограммов. Для уничтожение ее передали взрывотехникам
МЧС России
.
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