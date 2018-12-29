«Угомоните женщину»: массовая драка на корпоративе

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«Угомоните женщину»: участники корпоратива в Набережных Челнах устроили побоище 

ТК «Звезда» + ещё 4 8 часов назад
В Татарстане новогодние корпоративные мероприятия закончились массовой дракой.
Новогодний корпоратив в Набережных Челнах завершился массовой потасовкой. Как сообщает Chelny-biz.ru, драку затеяли мужчины, но и женщины не остались в стороне.
Видеоролик, снятый на мероприятии, был опубликован в социальных сетях. На нем слышно, как ведущая вечера пыталась призвать присутствующих к порядку и здравомыслию, но все ее попытки оказались тщетными. Выпившие работники различных компаний, собравшиеся на корпоратив в одном заведении, никак не реагировали на просьбы женщины с микрофоном.
«Девушка, не забывайте, что вы девушка!.. Угомоните даму!.. Не умеете гулять — не гуляйте, в конце концов!», — говорила она.
Администрация кафе послушала автора видео и в итоге вызвала правоохранителей, поскольку буйные жители города не могли успокоиться.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану, люди выпили и подрались, в результате чего никто не пострадал. Пятерых особо буйных доставили в отделение полиции, но выяснилось, что никто ни к кому не имеет претензий.
Утром прибыл руководитель одной из компаний, отмечавшей Новый год в кафе, и оплатил нанесенный ущерб.
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Комментарии41
Происшествия , Видео , Республика Татарстан
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