«Угомоните женщину»: массовая драка на корпоративе

«Угомоните женщину»: участники корпоратива в Набережных Челнах устроили побоище

Татарстане новогодние корпоративные мероприятия закончились массовой дракой.

Новогодний корпоратив в Набережных Челнах завершился массовой потасовкой. Как сообщает Chelny-biz.ru, драку затеяли мужчины, но и женщины не остались в стороне.

Видеоролик, снятый на мероприятии, был опубликован в социальных сетях. На нем слышно, как ведущая вечера пыталась призвать присутствующих к порядку и здравомыслию, но все ее попытки оказались тщетными. Выпившие работники различных компаний, собравшиеся на корпоратив в одном заведении, никак не реагировали на просьбы женщины с микрофоном.

«Девушка, не забывайте, что вы девушка!.. Угомоните даму!.. Не умеете гулять — не гуляйте, в конце концов!», — говорила она.

Администрация кафе послушала автора видео и в итоге вызвала правоохранителей, поскольку буйные жители города не могли успокоиться.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Татарстану, люди выпили и подрались, в результате чего никто не пострадал. Пятерых особо буйных доставили в отделение полиции, но выяснилось, что никто ни к кому не имеет претензий.

Утром прибыл руководитель одной из компаний, отмечавшей Новый год в кафе, и оплатил нанесенный ущерб.