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Мужчину зарезали в ходе пьяной ссоры в новой Москве 

РИАМО + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в новой Москве, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.
По его словам, первого января со службы «03» сообщили о том, что в автомобиле скорой помощи скончался безработный мужчина 1976 года рождения, зарегистрированный в 1-м микрорайоне города Московский. Погибший был госпитализирован с колото-резаным ранением в брюшную полость из дома по месту жительства.
«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД по адресу: Москва, Московский, 1-й микрорайон, задержан гражданин 1986 года рождения, неработающий, зарегистрированный там же, который изобличен в том, что 1 января в 05:50 в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре ножом нанес указанное ранение пострадавшему, от которого последний скончался», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИАМО , Москва
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