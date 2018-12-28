Вора выдали вонючие ноги

В китайском городе Ваньчжи, провинция Аньхой, вор попался из-за сильно пахнущих ног. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мужчина пытался забраться в гостиницу, пока за входом никто не следил. Он снял ботинки, чтобы не шуметь, и на цыпочках крался по фойе. Осторожность не помогла: владелец гостиницы учуял запах его ног из другой комнаты.

Он выскочил в фойе и погнался за вором, который бросился бежать. Ему удалось настигнуть его на парковке. После ареста подозреваемый признался, что в тот же день обокрал еще несколько гостиниц. По его словам, он пошел на это, потому что нуждался в деньгах.

В марте сообщалось, что запах ног выдал вора, который забрался в чужую квартиру в той же китайской провинции. Он прятался под кроватью от внезапно вернувшегося хозяина дома, но тот сумел его унюхать.