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Вора выдали вонючие ноги 

Lenta.ru 1 час назад
В китайском городе Ваньчжи, провинция Аньхой, вор попался из-за сильно пахнущих ног. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Мужчина пытался забраться в гостиницу, пока за входом никто не следил. Он снял ботинки, чтобы не шуметь, и на цыпочках крался по фойе. Осторожность не помогла: владелец гостиницы учуял запах его ног из другой комнаты.
Он выскочил в фойе и погнался за вором, который бросился бежать. Ему удалось настигнуть его на парковке. После ареста подозреваемый признался, что в тот же день обокрал еще несколько гостиниц. По его словам, он пошел на это, потому что нуждался в деньгах.
В марте сообщалось, что запах ног выдал вора, который забрался в чужую квартиру в той же китайской провинции. Он прятался под кроватью от внезапно вернувшегося хозяина дома, но тот сумел его унюхать.
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Происшествия , Азия , Видео , В мире , Криминал
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