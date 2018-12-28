Нападение на скорую помощь в Петербурге попало на видео

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В США оценили испытания "ракеты Путина"
В США оценили испытания "ракеты Путина"

Опубликовано видео нападения на скорую помощь в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
В социальных сетях появилось видео нападения на машину скорой помощи на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге; автор записи сообщает, что злоумышленник набросился на медиков, предположительно, после корпоратива.
Запись появилась в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург. Питер Онлайн. СПб» во «ВКонтакте».
«Нападение на бригаду скорой помощи, возможно, после корпоратива, на набережной реки Мойки», — написал автор ролика, уточнив, что видео снято в 08.00 мск 28 декабря.
Накануне полиция начала проверку сообщений СМИ о том, что водитель не пропустил машину детской реанимации на востоке Москвы и устроил потасовку.
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Происшествия , Видео , Санкт-Петербург
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