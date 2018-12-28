В США назвали причину смерти девочки-мигранта из Гватемалы

Результаты вскрытия показали, что у восьмилетнего мальчика из Гватемалы , скончавшегося в понедельник в месте содержания нелегальных мигрантов в США , был грипп, сообщается в заявлении Университета медицинских наук штата Нью-Мексико.

Ранее американские СМИ со ссылкой на погранично-таможенную службу США сообщили, что второй в этом месяце ребенок скончался в месте содержания нелегальных мигрантов в США. Отмечалось, что признаки проблем со здоровьем у восьмилетнего мальчика из Гватемалы проявились 24 декабря. Его вместе с отцом направили в больницу, где врачи заявили, что у него обычная простуда, и ребенка вернули обратно в место содержания в городе Аламогордо , штат Нью-Мексико. Однако в тот же день вечером ребенок был доставлен в больницу с рвотой, а через несколько часов умер. Правительство Гватемалы попросило американские власти провести расследование этого случая.

"Офис судмедэксперта штата Нью-Мексико провел вскрытие Фелипе Гомеса-Алонсо. Анализ мазков, взятых из носа и легких, дал положительный результат на грипп B", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте университета.

В заявлении также отмечается, что для определения точной причины смерти ребенка необходимо провести дополнительные исследования.

"Хотя результат указывает на то, что у ребенка был грипп, определение точной причины смерти требует дальнейшей оценки других лабораторных образцов и интерпретации результатов в контексте симптомов и результатов вскрытия", — говорится в заявлении.

Погранично-таможенная служба США во вторник опубликовала заявление, в котором сообщила, что у мальчика были "вероятные симптомы гриппа", его доставили в больницу, где установили у него обычную простуду и выписали антибиотики. Тем не менее, как отмечает телеканал, в докладе не сообщается, сделали ли мальчику необходимые анализы на грипп.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские эксперты по инфекционным заболеваниям считают, что смерть восьмилетнего мальчика из Гватемалы можно было предотвратить, если бы врачи вовремя сделали анализ на грипп.

В начале декабря широкий общественный резонанс вызвала смерть в США семилетней девочки из Гватемалы. Она вместе с отцом была среди 163 мигрантов, незаконно пересекших американскую границу. Через восемь часов после их заключения под стражу у ребенка начались судороги и поднялась температура. Как сообщили власти, девочка не ела и не пила несколько дней. Правозащитники заявили, что девочка умерла от септического шока, высокой температуры и обезвоживания.