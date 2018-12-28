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Пенсионерке грозит 2 года за самооборону 

Рамблер 15 минут назад
Саратовская пенсионерка может отправиться в тюрьму на два года. Ночью женщина услышала, что в соседнем дворе шумят молодые люди. От ругани и смеха проснулись внуки женщины, поэтому она вышла и попросила соседей вести себя тише. В ответ понеслись оскорбления. На помощь женщине пришли муж и сын. С помощью слов уладить конфликт с соседями не удалось, так что в ход пошли кулаки. Сама пенсионерка в беспамятстве орудовала огородной тяпкой. В результате драки соседи получили синяки. Молодые люди обвинили пенсионерку и её мужа в нападении, она же уверяет, что конфликт спровоцировали дебоширы из соседнего двора. В деле разбираются полицейские.
Происшествия , Видео , Криминал , Общество
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