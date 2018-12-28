Сотрудники Росгвардии спасли рысь, заблудившуюся в спальном районе Улан-Удэ

Сотрудники Росгвардии Бурятии спасли дикую рысь, по неизвестным причинам оказавшуюся в спальном районе Улан-Удэ . Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник пресс-службы управления Росгвардии по Бурятии Чингис Бадмаев.

"Накануне поздно вечером поступил сигнал: во дворе многоквартирного дома по проспекту Строителей женщина, выгуливая свою собаку, заметила рысь. На место выехали наши сотрудники, они увидели, что это действительно рысь, животное было испугано, пряталось под балконом. Вместе с вызванными специалистами Бурприроднадзора рысь удалось поймать", — сообщил Бадмаев.

По его словам, была проведена целая спецоперация: росгвардейцы оцепили двор, чтобы животное не спугнули прохожие. "Когда начали поближе подходить, рысь стала шипеть, прыгать на стены, но ее удалось прижать к земле и поместить в мешок. Судя по размерам, это взрослая особь", — отметил собеседник агентства. Дикое животное передано сотрудникам Бурприроднадзора на передержку, после чего рысь вернут в естественную среду обитания.

Каким образом дикое животное попало во двор многоэтажки, выясняют специалисты Бурприроднадзора, однако велика вероятность, что рысь прибежала из леса, который находится в нескольких километрах от проспекта Строителей.

Похожая история в Улан-Удэ произошла в декабре 2014 года. Тогда также практически в центре города на одной из автостоянок был обнаружен рысенок. Поскольку это был детеныш, было принято решение поселить его в живом уголке Этнографического музея. Рысенку дали имя Рэм и поселили рядом с котом-манулом.