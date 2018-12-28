В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора

На электростанции в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора.

Об этом информирует NBC News.

«Яркий синий свет освещал ночное небо над Манхэттеном и Куинсом в четверг вечером после взрыва трансформатора на электростанции. Вскоре после инцидента полиция Нью-Йорка сообщила, что этот район находится под контролем», — говорится в тексте.

В сентябре управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщало, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.