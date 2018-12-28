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В США оценили испытания "ракеты Путина"
В США оценили испытания "ракеты Путина"

В Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора 

RT на русском + ещё 16 2 часа назад
Фото: кадр видео NBC
На электростанции в Нью-Йорке произошёл взрыв трансформатора.
Об этом информирует NBC News.
«Яркий синий свет освещал ночное небо над Манхэттеном и Куинсом в четверг вечером после взрыва трансформатора на электростанции. Вскоре после инцидента полиция Нью-Йорка сообщила, что этот район находится под контролем», — говорится в тексте.
В сентябре управление по чрезвычайным ситуациям американского штата Северная Каролина сообщало, что число отключений электроэнергии из-за урагана «Флоренс» в регионе превысило 557 тыс.
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Происшествия , США , телеканал NBC , Нью-Йорк
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