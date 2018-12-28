«Бывший Санта» закопал своих детей на заднем дворе

Житель американского штата Джорджия, подрабатывавший Санта-Клаусом в супермаркете, спрятал тела двух подростков в саду дома. Об этом сообщает USA Today.

Зарытые на заднем дворе тела детей 49-летнего Элвина Крокера полицейские обнаружили в ходе обыска. Причиной для него послужили сообщения об исчезновении подростков — 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.

По данным полиции, Мэри не появлялась в школе с октября, а Элвина-младшего не видели с ноября 2016 года. Однако официально о пропаже детей никто не сообщал. Причина смерти детей пока неизвестна.

Крокера обвинили в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними. Также обвинения предъявлены мачехе умерших детей, 33-летней Кэндис Крокер, и теще Ким Райт.

В 2008 году американская полиция арестовала педофила на основании письма одной из его жертв Санта-Клаусу. Девятилетняя девочка попросила в письме, чтобы ее родственник перестал трогать ее и сестру.