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«Бывший Санта» закопал своих детей на заднем дворе 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: @RCataneseWTGS
Житель американского штата Джорджия, подрабатывавший Санта-Клаусом в супермаркете, спрятал тела двух подростков в саду дома. Об этом сообщает USA Today.
Зарытые на заднем дворе тела детей 49-летнего Элвина Крокера полицейские обнаружили в ходе обыска. Причиной для него послужили сообщения об исчезновении подростков — 14-летней Мэри Крокер и 16-летнего Элвина Крокера-младшего.
По данным полиции, Мэри не появлялась в школе с октября, а Элвина-младшего не видели с ноября 2016 года. Однако официально о пропаже детей никто не сообщал. Причина смерти детей пока неизвестна.
Крокера обвинили в укрывательстве факта смерти и в жестоком обращении с несовершеннолетними. Также обвинения предъявлены мачехе умерших детей, 33-летней Кэндис Крокер, и теще Ким Райт.
В 2008 году американская полиция арестовала педофила на основании письма одной из его жертв Санта-Клаусу. Девятилетняя девочка попросила в письме, чтобы ее родственник перестал трогать ее и сестру.
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