Все задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными

Все задержанные в России украинские моряки считают себя военнопленными, рассказал в фейсбуке адвокат одного из них Николай Полозов.

По словам юриста, вчера о том, что считают себя военнопленными, российскому следствию заявили два последних украинца — Андрей Эйдер и Андрей Артеменко

25 ноября три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе.

Против 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, все они были арестованы.

Через несколько дней после керченского инцидента в 10 областях Украины было объявлено 30-дневное военное положение, а президент России Владимир Путин назвал произошедшее предвыборной провокацией украинского коллеги Петра Порошенко

Два дня назад действие военного положения истекло и не было продлено. Президент Украины назвал это решение «своим принципиальным», основанным на анализе «ситуации безопасности».