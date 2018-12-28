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Все задержанные украинские моряки объявили себя военнопленными 

Рамблер + ещё 6 9 часов назад
Фото: Соцсети
Все задержанные в России украинские моряки считают себя военнопленными, рассказал в фейсбуке адвокат одного из них Николай Полозов.
По словам юриста, вчера о том, что считают себя военнопленными, российскому следствию заявили два последних украинца — Андрей Эйдер и Андрей Артеменко.
25 ноября три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе.
Против 22 моряков и двух сотрудников Службы безопасности Украины было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы, все они были арестованы.
Через несколько дней после керченского инцидента в 10 областях Украины было объявлено 30-дневное военное положение, а президент России Владимир Путин назвал произошедшее предвыборной провокацией украинского коллеги Петра Порошенко.
Два дня назад действие военного положения истекло и не было продлено. Президент Украины назвал это решение «своим принципиальным», основанным на анализе «ситуации безопасности».
Комментарии172
Происшествия , Андрей Артеменко , Петр Порошенко , Владимир Путин , ФСБ , СБУ
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