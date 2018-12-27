Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона

Жительница Киевской области оформила кредит на покупку мобильного телефона для своего знакомого. Женщина ни разу не проверила состояние кредита и вспомнила о нем, получив уведомление о продаже ее квартиры за долги. Об этом пишет онлайн-издание Politeka.

Кредит был взят Фарбей в 2006 году, сумма займа составила 3100 гривен (на тот момент — около 17 тысяч рублей. — Прим. «Ленты.ру» ). По словам женщины, ее попросил оформить кредит знакомый, который должен был выплачивать деньги банку самостоятельно. «Тогда я ему поверила. Выплачивает ли он кредит, не проверяла. Это было (,) моей ошибкой», — говорит Фарбей.

Впоследствии выяснилось, что знакомый не внес ни одного платежа по кредиту. Сама Фарбей тоже не интересовалась, как идет обслуживание займа. В результате, банк подал на нее в суд как на злостную неплательщицу. Задолженность к тому моменту приблизилась к 40 тысячам гривен (около 100 тысяч рублей).

О ситуации Фарбей узнала, когда ей поступил звонок от сотрудницы службы взыскания, которая попросила женщину предоставить банковские реквизиты, чтобы перечислить деньги от уже реализованной квартиры.

«Я решила, что это какая-то ошибка. А когда лично приехала в исполнительную службу, там сказали, что мою квартиру продали за долги перед банком», — сказала Фарбей.

Как выяснилось, суд прошел еще в 2014 году. Ольга Фарбей настаивает на том, что за все годы, прошедшие с момента оформления кредита, ей ни разу не позвонили сотрудники банка. Повестки в суд отправлялись по адресу прописки женщины, где никто не живет.

«Все это происходило без моего ведома и без ведома мужа (,). В исполнительной службе признают, что письма, которые они мне отправляли, возвращались. Но это, оказывается, не имело для них значения», — пожаловалась Ольга.

По словам женщины, квартиру продали дешевле рыночной стоимости, и полученных ей за вычетом взысканного долга и издержек средств не хватит даже на покупку небольшой «однушки» в пригороде Киева. Женщина планирует обжаловать решение суда.