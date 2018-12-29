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Задержан подозреваемый в убийстве женщины-водителя BlaBlaCar 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 22 29 декабря 2018
Фото: соцсети
Силовики задержали подозреваемого в убийстве 29-летней москвички Ирины Ахматовой, которая пропала на своем автомобиле по дороге из Москвы в Тулу после того, как взяла попутчика через сервис BlaBlaCar.
Муж пропавшей клиентки BlaBlaCar опроверг сообщения о выкупе женщины
Задержанным оказался мужчина 1990 года рождения, ранее уже судимый за изнасилование и мошенничество. Он также причастен к ряду грабежей — нападал на водителей в Московской области, и к еще одному убийству в 2011 году, сообщает РЕН-ТВ.
ГСУ СК по Москве ранее сообщало, что вечером 23 декабря Ирина Ахматова после работы направилась в Тулу, взяла попутчика, после чего пропала. В машину к женщине подсел ранее судимый за изнасилование и мошенничество 39-летний мужчина. Машину нашли в подмосковном Серпухове.
Позже неизвестные позвонили мужу пропавшей по дороге в Тулу москвички Ирины Ахматовой, взявшей попутчика через сервис BlaBlaCar, и потребовали выкуп в 100 тыс. рублей.
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Происшествия , СКР , Москва
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