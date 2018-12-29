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Источник рассказал, где оборвалась связь с женщиной, ехавшей с BlaBlaCar 

РИА Новости + ещё 20 8 часов назад
Фото: Р-Спорт
Связь с пропавшей по дороге из Москвы в Тулу женщиной, которая использовала сервис попутчиков BlaBlaCar, оборвалась в районе Подольска, ее родственники подали заявление в полицию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина поехала с работы из центра Москвы в Тулу на Audi. У одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина из сервиса поиска попутчиков, и они поехали дальше в сторону области. Вечером 27 декабря поступило сообщение об исчезновении женщины, возбуждено дело об убийстве.
"Сигнал ее телефона пропал в районе Подольска. В настоящее время родственники уже подали заявление в полицию о ее пропаже", — пояснил источник.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва , Подольск
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