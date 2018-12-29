Источник рассказал, где оборвалась связь с женщиной, ехавшей с BlaBlaCar

По данным следствия, вечером 23 декабря 29-летняя женщина поехала с работы из центра Москвы в Тулу на Audi. У одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина из сервиса поиска попутчиков, и они поехали дальше в сторону области. Вечером 27 декабря поступило сообщение об исчезновении женщины, возбуждено дело об убийстве.