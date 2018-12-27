Посадившая в свой автомобиль «попутчика» женщина пропала по пути в Тулу

По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года женщина с работы из центра Москвы на машине Audi поехала в Тулу. В районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина, после чего машина продолжила движение в сторону области.