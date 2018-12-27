Молодая женщина, посадившая в свой автомобиль мужчину из сервиса поиска попутчиков, пропала по пути из Москвы в Тулу, сообщает старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, вечером 23 декабря 2018 года женщина с работы из центра Москвы на машине Audi поехала в Тулу. В районе одной из станций метро на юге Москвы в ее автомобиль подсел мужчина, после чего машина продолжила движение в сторону области.
"Вечером 27 декабря 2018 года в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 29-летней женщины… по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления …"убийство", — говорится в сообщении.