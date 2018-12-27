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Источник: здание загорелось в центре Москвы 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Здание загорелось в центре Москвы, в связи с пожаром есть угроза обрушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Пожар происходит по адресу: Малая Грузинская улица, 25, строение 1. Эта постройка в настоящее время не эксплуатируется. Происходит загорание межэтажных перекрытий, площадь пожара составила 150 кв. метров. Есть угроза обрушения здания», — рассказали агентству.
Отмечается, что пожар локализован. В МЧС факт пожара подтвердили.
В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.
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Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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