Источник: здание загорелось в центре Москвы

Здание загорелось в центре Москвы , в связи с пожаром есть угроза обрушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар происходит по адресу: Малая Грузинская улица, 25, строение 1. Эта постройка в настоящее время не эксплуатируется. Происходит загорание межэтажных перекрытий, площадь пожара составила 150 кв. метров. Есть угроза обрушения здания», — рассказали агентству.

Отмечается, что пожар локализован. В МЧС факт пожара подтвердили.

В ноябре URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков при пожаре.