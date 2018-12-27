В Финляндии задержали россиянку по запросу США

Финляндии арестовали гражданку РФ по запросу США . В настоящий момент девушка находится в изоляторе временного содержания.

"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения", — заявили в российском посольстве в Хельсинки.

В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся, передает ТАСС . Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Девушку обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.

Известно, что Тэрада Мира ранее училась в университете в Вашингтоне. В США она вышла замуж, после чего вернулась в Россию.