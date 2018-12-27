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В Финляндии задержали россиянку по запросу США 

Российская Газета + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
В Финляндии арестовали гражданку РФ по запросу США. В настоящий момент девушка находится в изоляторе временного содержания.
"15 декабря Пограничной службой Финляндии в аэропорту города Вантаа задержана следовавшая из Санкт-Петербурга транзитом в Испанию гражданка России Тэрада Мира, 1988 года рождения", — заявили в российском посольстве в Хельсинки.
В этот же день финские власти уведомили российскую сторону о случившемся, передает ТАСС. Задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению американских властей. Девушку обвиняют в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег.
Известно, что Тэрада Мира ранее училась в университете в Вашингтоне. В США она вышла замуж, после чего вернулась в Россию.
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Происшествия , США , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Вантаа , Испания , Финляндия
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