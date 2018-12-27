Источник сообщил причину экстренной посадки самолета в Ханты-Мансийске

Ранее РИА Новости в справочной аэропорта Ханты-Мансийская сообщили, что самолёт Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск).

"Рейс 456 Ноябрьск-Москва сел из-за неисправности двигателя, отказала работа кондиционирования", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посадка прошла успешно, жертв и пострадавших нет.