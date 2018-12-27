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Источник сообщил причину экстренной посадки самолета в Ханты-Мансийске 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Utair в четверг аварийно сел в аэропорту Ханты-Мансийска из-за неисправности двигателя, сообщил РИА Новости источник в авиационных структурах.
Ранее РИА Новости в справочной аэропорта Ханты-Мансийская сообщили, что самолёт Utair совершил аварийную посадку около 18.00 местного времени (16.00 мск).
"Рейс 456 Ноябрьск-Москва сел из-за неисправности двигателя, отказала работа кондиционирования", — сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка прошла успешно, жертв и пострадавших нет.
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Происшествия , ЮТэйр , РИА Новости , Ханты-Мансийск
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