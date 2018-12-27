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В Финляндии Санта-Клауса заподозрили в превышении скорости на дорогах 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Санта-Клаус неоднократно превышал скорость на дорогах Финляндии, видимо, спеша раздать подарки в канун католического Рождества, рассказал начальник отдела дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн.
"В канун Рождества на нескольких автострадах Финляндии Санта показал, что очень старается доставить детям подарки. Мы посылаем наши отзывы в Корватунтури (место жительства Санта-Клауса), напоминая о безопасности движения и охране труда. "Нет" штрафам — "да" безопасности движения", — говорится в сообщении Пастерштейна в Twitter.
К сообщению приложены восемь фотографий, на которых изображены водители автомобилей в костюмах Санта-Клаусов, и указаны географические координаты и точное время съемки. Снимки были сделаны в Хельсинки, Эспоо, Райсио, Пори, Тампере и других населенных пунктах.
Превышением скорости в Финляндии с 2018 года считается лимит в один километр. Штраф рассчитывается в зависимости от годового дохода нарушителя.
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Происшествия , Финляндия
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