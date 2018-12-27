Началось расследование пыток в колонии в Угличе

Правозащитники привели истории четырех осужденных, пожаловавшихся на насилие со стороны тюремщиков. Александр Кочергин рассказал, что 24 октября от него требовали отдать телефон, раздели догола, заставили приседать, а потом избили. После этого его переодели в робу ШИЗО и посадили в неотапливаемый «стакан», при этом на улице было минус восемь градусов. В итоге Кочергин сильно замерз.

По словам Нурали Нурова, его систематически били по разным поводам последние 2,5 года и угрожали, если он будет жаловаться. Михаил Фадеев несколько раз подвергался избиениям, Рафаэля Мифтахова угрозами принуждали написать заявление о возбуждении уголовного дела на осужденного, который жаловался в прокуратуру на пытки. Он утверждает, что был не единственным, кого заставляли писать доносы на сокамерников.

1 ноября «Общественный вердикт» сообщил о пожаловавшихся на пытки в ИК-3 в Угличе. Через три недели на жалобы отреагировали следователи. Тогда же несколько бывших заключенных этой колонии рассказали, что в учреждении есть специальная комната для пыток, и назвали конкретные имена причастных к преступлению.