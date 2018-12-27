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Началось расследование пыток в колонии в Угличе 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный отдел по городу Углич управления Следственного комитета по Ярославской области возбудил дело по факту систематических избиений и пыток заключенных колонии №3. Пострадавшими по делу в настоящее время признаны 25 человек, сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову.
Правозащитники привели истории четырех осужденных, пожаловавшихся на насилие со стороны тюремщиков. Александр Кочергин рассказал, что 24 октября от него требовали отдать телефон, раздели догола, заставили приседать, а потом избили. После этого его переодели в робу ШИЗО и посадили в неотапливаемый «стакан», при этом на улице было минус восемь градусов. В итоге Кочергин сильно замерз.
По словам Нурали Нурова, его систематически били по разным поводам последние 2,5 года и угрожали, если он будет жаловаться. Михаил Фадеев несколько раз подвергался избиениям, Рафаэля Мифтахова угрозами принуждали написать заявление о возбуждении уголовного дела на осужденного, который жаловался в прокуратуру на пытки. Он утверждает, что был не единственным, кого заставляли писать доносы на сокамерников.
1 ноября «Общественный вердикт» сообщил о пожаловавшихся на пытки в ИК-3 в Угличе. Через три недели на жалобы отреагировали следователи. Тогда же несколько бывших заключенных этой колонии рассказали, что в учреждении есть специальная комната для пыток, и назвали конкретные имена причастных к преступлению.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Фадеев , Александр Кочергин , Генпрокуратура РФ , СКР , Углич , Ярославская Область
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