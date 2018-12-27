Единственный выживший из «банды ГТА» не признал свою вину

Единственный выживший член "банды ГТА" Хазратхон Додохонов не признал свою вину по делу о нападении на конвой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как отмечается, Додохонов вместе с другими членами "банды ГТА" попытался сбежать из здания Мособлсуда летом прошлого года. Его обвиняют в хищении оружия, побеге из-под стражи, а также посягательстве на жизнь полицейского.

"Я не признаю свою вину в полном объеме", — заявил Додохонов через переводчика.

Ранее Мособлсуд начал оглашение приговора по делу "банды ГТА", обвиняемой в серии нападений на водителей в Подмосковье.