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Единственный выживший из «банды ГТА» не признал свою вину 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Единственный выживший член "банды ГТА" Хазратхон Додохонов не признал свою вину по делу о нападении на конвой. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как отмечается, Додохонов вместе с другими членами "банды ГТА" попытался сбежать из здания Мособлсуда летом прошлого года. Его обвиняют в хищении оружия, побеге из-под стражи, а также посягательстве на жизнь полицейского.
"Я не признаю свою вину в полном объеме", — заявил Додохонов через переводчика.
Ранее Мособлсуд начал оглашение приговора по делу "банды ГТА", обвиняемой в серии нападений на водителей в Подмосковье.
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