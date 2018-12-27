Женщина рассказала о состоянии сына, заразившегося гепатитом С в Приамурье

Мама ребенка, проходившего лечение в Амурской областной детской клинической больнице, на условиях анонимности рассказала РИА Новости , что ее 9-летний сын победил онкологию, но в 2013 году после поступления в медучреждение заразился гепатитом С.

В среду депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш сообщил агентству, что в 2018 году в регионе 26 детей заразились гепатитом С, младшему из них меньше двух лет. Все случаи связывает то, что больные онкологией в разное время проходили лечение в Амурской областной детской клинической больнице. В четверг Труш рассказал РИА Новости, что получил информацию от женщины, чей ребенок заразился в 2013 году и еще один звонок о заражении в 2012 году.

Жительница маленького поселка на севере Амурской области с населением чуть более 500 человек рассказала РИА Новости, что диагноз ее сыну — лимфогранулематоз — не могли поставить 9 месяцев. В мае 2013 года она привезла ребенка, которому тогда было четыре года, на лечение в отделение гематологии Амурской областной детской клинической больницы.

"Мы приехали в гематологию, взяли все анализы, гепатита не было. Первый год лечения через каждые три месяца нужно являться на проверку. В декабре приехали — гепатит был под сомнением. В марте конкретно поставили гепатит С", — рассказала женщина.

По ее словам, сыну сделали четыре блока химиотерапии и 16 курсов лучевой терапии.

"По раку все хорошо сейчас, в 2019 году, думаю, снимут инвалидность, анализы хорошие. Гематолог пишет, что показаний к противовирусной терапии, чтобы лечить гепатит, нет, я собрала документы, но пока тишина", — описала ситуацию собеседница агентства.

По словам женщины, у ребенка периодически идет кровь из носа, только часть лекарств от гепатита С ее сын получает бесплатно. "В 2019 году, если инвалидность по онкологии снимут, у меня не будет денег покупать лекарства для лечения гепатита", — сказала она.

После того как Роспотребнадзор передал материалы проверки Амурской областной детской клинической больницы в СК, возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил — часть 1 статьи 236 УК РФ. Максимальная санкция по этой статье — ограничение свободы на 1 год. Расследование дела о заражении детей взяла на контроль прокуратура Амурской области.

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал РИА Новости, что в ситуации с заражением детей в регионе разбираются, начиная с лета, пояснив, что процесс затянулся из-за того, что был "широкий круг подозреваемых лиц" — детям с онкологией часто переливали кровь. По его словам, всем заболевшим детям помогают, с родителями ведется индивидуальная работа, но ситуация осложняется тем, что для детей с онкологией "не всегда может быть применено стандартное лечение".