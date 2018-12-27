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Главные трагедии года 

Lenta.ru 2 часа назад
«Лента.ру» вспомнила трагедии 2018 года, которые стали потрясением для всей страны.
Минувшие выходные россиянам омрачили тревожные и печальные новости из Соликамска (Пермский край), где в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» погибли девять горняков. Уходящий год запомнится целой чередой трагедий, список которых начался с атаки на пермскую школу в середине января. Потом была катастрофа Ан-148 в Подмосковье, нападения на другие школы, пожар в «Зимней вишне» и бойня в Керчи… Эти события унесли десятки человеческих жизней, еще больше — сломали.
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Происшествия , Фото , Уралкалий , Lenta.ru
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