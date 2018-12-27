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В Австралии вновь эвакуировали жильцов небоскреба, где обнаружили трещину 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Saeed Khan
Жителям высотки под Сиднеем, где на этой неделе проводили эвакуацию из-за треска, в четверг вновь пришлось покинуть здание, чтобы специалисты смогли провести тщательное расследование, сообщает телеканал ABC.
Жители 34-этажной высотки Opal Tower в первый раз были эвакуированы в понедельник, после того как прохожие и находившиеся внутри здания люди сообщили, что слышали треск. В здание были направлены специалисты для оценки целостности сооружения. Жителям близлежащих домов также сказали покинуть жилища. В общей сложности были эвакуированы около 3 тысяч человек. Во вторник большинству жителей разрешили вернуться домой, однако по меньшей мере 51 квартира в здании были признаны небезопасными. В ходе осмотра здания была обнаружена крупная трещина на десятом этаже. В среду правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс распорядилось провести расследование ситуации.
Как сообщает телеканал, в четверг строительная компания Icon заявила, что все жители высотки должны покинуть здание в течение суток. Она также предупредила, что расследование может продлиться 10 дней. Жителей высотки разместят в близлежащих гостиницах и предоставят компенсацию.
Высотка Opal Tower была сдана в эксплуатацию в 2018 году, в ней располагаются 392 квартиры. Проектированием здания занималась австралийская архитекторская фирма Bates Smart.
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Комментарии
Происшествия , телеканал АВС , Австралия , Сидней
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