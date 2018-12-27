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Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста вблизи улицы Крымский вал в Москве, сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия, 27 декабря мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Москве.
В результате таксист скончался на месте.
На допросе мужчина рассказал что конфликт произошел из-за малозначительного повода. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), расследование продолжается.
По данным источников «РЕН ТВ», конфликт возник из-за того, что у мужчины не хватило средств на оплату поездки. После слов таксиста о том, что сейчас они «поедут разбираться», он достал нож.
Также сообщается, что после убийства он убежал и пытался поймать машину на Ленинском проспекте, где его и задержали.
В Сети появилось видео, на котором якобы показаны первые минуты после убийства. Его опубликовал Telegram-канал «Пресс-хата». На кадрах видно, как автомобиль медленно движется по дороге с открытой дверью, затем его останавливает прохожий. Также показана группа медиков и полицейских, которые подъехали к обочине, до которой, видимо, удалось дойти раненому таксисту.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , СКР , Москва
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