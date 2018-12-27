Задержан подозреваемый в убийстве таксиста в Москве

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста вблизи улицы Крымский вал в Москве , сообщили в Следственном комитете.

«По данным следствия, 27 декабря мужчина, находясь в такси вблизи улицы Крымский вал, в результате конфликта с водителем нанес последнему ножевое ранение в горло», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Москве.

В результате таксист скончался на месте.

На допросе мужчина рассказал что конфликт произошел из-за малозначительного повода. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), расследование продолжается.

По данным источников «РЕН ТВ», конфликт возник из-за того, что у мужчины не хватило средств на оплату поездки. После слов таксиста о том, что сейчас они «поедут разбираться», он достал нож.

Также сообщается, что после убийства он убежал и пытался поймать машину на Ленинском проспекте, где его и задержали.

В Сети появилось видео, на котором якобы показаны первые минуты после убийства. Его опубликовал Telegram-канал «Пресс-хата». На кадрах видно, как автомобиль медленно движется по дороге с открытой дверью, затем его останавливает прохожий. Также показана группа медиков и полицейских, которые подъехали к обочине, до которой, видимо, удалось дойти раненому таксисту.