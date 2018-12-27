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Челябинская семья погибла в огне из-за гирлянды 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар в частном доме в селе Еманжелинка Челябинской области, возникший из-за возгорания елочной гирлянды, унес жизни троих человек, сообщили в Следственном комитете.
Пожар произошел вечером 26 декабря. В нем погиб пожилой мужчина, женщина и ее семилетний сын. Проводится проверка, сообщили в региональном управлении СК.
«По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды», — сообщили в ведомстве.
В ночь на четверг произошел пожар и в городе Шахты Ростовской области. Загорелся одноэтажный глинобитный дом, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
В результате погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще трое детей — два 15-летних подростка и 5-летний ребенок — пострадали, их доставили в больницу.
Причины пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой, пострадавших нет.
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Комментарии4
Происшествия , Пожары , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Челябинская Область
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