Челябинская семья погибла в огне из-за гирлянды

Пожар в частном доме в селе Еманжелинка Челябинской области , возникший из-за возгорания елочной гирлянды, унес жизни троих человек, сообщили в Следственном комитете.

Пожар произошел вечером 26 декабря. В нем погиб пожилой мужчина, женщина и ее семилетний сын. Проводится проверка, сообщили в региональном управлении СК

«По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания елочной гирлянды», — сообщили в ведомстве.

В ночь на четверг произошел пожар и в городе Шахты Ростовской области. Загорелся одноэтажный глинобитный дом, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС

В результате погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок. Еще трое детей — два 15-летних подростка и 5-летний ребенок — пострадали, их доставили в больницу.

Причины пожара устанавливают дознаватели государственного пожарного надзора.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой, пострадавших нет.