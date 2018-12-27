Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года

Минувшие выходные россиянам омрачили тревожные и печальные новости из Соликамска Пермский край ), где в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» погибли девять горняков. Уходящий год запомнится целой чередой трагедий, список которых начался с атаки на пермскую школу в середине января. Потом была катастрофа Ан-148 в Подмосковье , нападения на другие школы, пожар в «Зимней вишне» и бойня в Керчи … Эти события унесли десятки человеческих жизней, еще больше — сломали. «Лента.ру» вспомнила трагедии 2018 года, которые стали потрясением для всей страны.

15 января в школе №127 Мотовилихинского района Перми два вооруженных ножами подростка устроили резню. 16-летний ученик вместе с товарищем, прежде учившемся в том же заведении, зашли в кабинет младших классов во время урока.

«Вдруг в класс вошли два больших парня. Они были в черных штанах и таких же черных кофтах, рты у них были закрыты темными масками, а на глазах — темные очки. В руках у каждого было по ножу. Когда один из этих парней увидел, что Наталья Васильевна (учительница — прим. «Ленты.ру») тянется к телефону, он подскочил к ней и схватил ее, а второй парень бросился к ребятам и стал хватать всех подряд. Я разглядел их оружие и сразу обратил внимание, что они взяли не простые ножи с кухни, а как будто охотничьи», — рассказывал очевидец, ученик четвертого класса «Б».

Нападение произошло на уроке труда, третьем по счету.

Школьники разбежались по классу, часть из них сумели покинуть помещение, а оставшиеся внутри налетчики нанесли друг другу ножевые ранения, пытаясь убить — но выжили. Как позже выяснилось, один из нападавших был отчислен из школы из-за проблем с наркотиками; кроме того, он состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

В результате нападения на школу №127 ножевые ранения получили 15 человек (не считая нападавших): 14 учеников и учительница. Через 11 месяцев после происшествия, 18 декабря, суд приговорил одного из налетчиков к 9 годам 8 месяцам заключения. Дело в отношении второго участника преступления выделено в отдельное производство и направлено в суд с ходатайством о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера.

Истинные мотивы нападения на пермскую школу неясны до сих пор. По одной из версий, нападавшие могли мстить учительнице. Высокопоставленный источник в правоохранительных органах рассказывал «Ленте.ру», что молодые люди имели отношение к криминальному интернет-сообществу, обозначаемому аббревиатурой АУЕ. Как бы то ни было, после ЧП в школе №127 в России произошло несколько резонансных инцидентов в учебных заведениях, одно из них — всего через четыре дня после нападения эпизода в Перми.

Утром 19 января ученик 9 класса школы №5 в Улан-Удэ Бурятия ) пришел к началу занятий с топором и «коктейлями Молотова». Вместе с двумя одноклассниками он напал на учителя и других школьников, после чего устроил в классе пожар. Затем нападавшие попытались покончить с собой, но неудачно. Следствие считает, что у подростков был умысел на убийство, который они не смогли довести до конца «по независящим от них обстоятельствам».

В результате нападения пострадали шесть человек. По версии следствия, мотивом преступления стала ненависть девятиклассника к некоторым преподавателям и конфликты с другими учениками. Расследование этого дела завершилось к концу года; 5 декабря Следственный комитет России (СКР) объявил, что принесший в школу запрещенные предметы ученик 9 класса признан невменяемым, а его сообщники готовятся к суду.

Орск ( 11 февраля у села Степановское в Раменском районе Московской области разбился пассажирский самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово Оренбургская область ). На борту находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Через несколько месяцев расследования СКР определился с основной версией катастрофы: командир воздушного судна сознательно ввел его в пике, ориентируясь на неправильные показания скоростемера. По данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости (ППД), и при наборе высоты приборы обледенели.

Командир Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону воздушного судна, переведя его в пикирование. В нарушение инструкций угол наклона самолета оказался превышен, и он потерял управляемость. Таким образом, основная версия крушения — неверные действия экипажа — подтвердилась.

Через два месяца после катастрофы дочь одной из погибших посетила место крушения авиалайнера и нашла там человеческие уши и другие фрагменты тел. Девушка рассказала о находке 9 апреля; оказалось, что не все фрагменты останков собрали с поля, поскольку они были скрыты полутораметровым слоем снега.

«Снег тает, это не по-человечески, это антисанитария, это люди! Почему тут нет оцепления?» — возмущалась она.

После этой жалобы спасатели вновь выехали на место крушения самолета.

«В случае с авиакатастрофой Ан-148 мы имеем дело с мелкофрагментированными останками, поэтому требования (по их сбору) были нарушены. Описывали только крупные останки», — сообщал источник в экстренных службах.

Он добавил, что специалистам по ДНК-идентификации будет сложно установить личности жертв катастрофы. Только летом родственники смогли похоронить погибших из-за затянувшейся генетической экспертизы.

25 марта в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня» (Кемерово) начался пожар — помещения быстро заполнились ядовитым дымом. По данным следствия, в игровой зоне на четвертом этаже произошло короткое замыкание: горящий кабель с потолка упал в сухой бассейн, наполненный поролоновыми кубиками. Охранники не организовали эвакуацию посетителей, некоторые просто сбежали, бросив людей на произвол судьбы. Ко всему прочему, не сработала противопожарная сигнализация, а эвакуационные выходы в ТРЦ оказались заблокированы.

Пожарные расчеты не были готовы к ликвидации возгорания; посетители с детьми фактически оказались в ловушке. Из-за неразберихи в одном из кинозалов остались запертыми зрители, все они — и взрослые, и дети — задохнулись, не сумев выбраться из помещения. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, 40 из которых — дети. Более 30 человек пострадали.

Фигурантами уголовного дела стали 15 человек. Среди них — руководство компании-собственника ТРЦ, арендатора, поставщика систем пожарной безопасности, чиновники Госстройнадзора, пожарные и руководство кузбасского МЧС . После ЧП в «Зимней вишне» вскрылись системные нарушения в работе пожарных служб, а глава МЧС России Владимир Пучков лишился своей должности. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев тоже ушел в отставку. Здание сгоревшей «Зимней вишни» снесли в августе.

18 апреля 17-летний ученик 9 класса, где учатся дети с задержкой психического развития, пришел в школу №1 города Стерлитамака (Башкирия) и напал с ножом на учителя и школьников, а потом устроил поджог.

«Какой-то пацан с ножом бегал по школе. У нас прям учительница держала дверь… Сейчас у нас просто горит школа… Все плачут», — рассказала одна из учениц, записавшая видео на школьном дворе.

Вначале налетчик не пришел на урок информатики и сидел в коридоре, но учительница привела его в класс. Там подросток ранил ножом одноклассницу и педагога, выплеснул принесенный с собой бензин и поджег его, после чего попытался покончить с собой.

«Пожарная сигнализация сработала, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. При пожаре никто не пострадал», — сообщали в региональном управлении СКР.

В результате нападения пострадала 29-летний преподаватель информатики Екатерина Першина, победившая в конкурсе «Учитель года-2017», также были госпитализированы трое детей. Как выяснилось позже, подросток планировал нападение в школе заранее и делился планами в соцсетях. Он использовал канцелярский нож и бутылку из-под минеральной воды, куда налил бензин. Ученик отличался агрессивным поведением, из-за чего состоял на внутришкольном учете и учился в коррекционном классе.

19 мая в Грозном боевики напали на церковь Архангела Михаила и попытались захватить в заложники прихожан.

«Это была обычная субботняя служба перед воскресеньем. Служба шла, когда я услышал выстрелы, — рассказывал настоятель отец Сергий Абасов. — Мы все поняли, что боевики сейчас подойдут к главной двери. Я дал команду тем, кто стоял рядом, закрыть ее. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один. Я подошел, стал держать, они открыли огонь по двери».

В этот момент ранение получил один из верующих, работающий врачом. Одна из прихожанок рассказала, что в это время в храме было не более 15 человек. Во время молитвы люди услышали стрельбу и крики «Аллаху акбар». Прихожанам пришлось удерживать дверь около 40 минут, в это время боевики пытались разбить окно храма. Верующие сообщили о происходящем сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на место ЧП и ликвидировали боевиков.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, вся операция заняла несколько минут. В ходе нее были уничтожены четверо налетчиков. У нападавших с собой были десять бутылок с зажигательной смесью, двуствольный обрез, пистолеты, ножи и маленькие топорики.

О готовящемся нападении власти Чечни знали заранее и усилили меры безопасности, однако, по оперативным данным, экстремисты планировали атаку не на храм, а на администрацию республики. Судя по всему, боевики отступили от своего плана из-за серьезной охраны объекта; по одной из версий, бандиты оказались у церкви, чтобы скрыться от полицейских, прикрывшись заложниками.

В результате атаки на храм один прихожанин погиб, еще один получил ранения. Также погибли два полицейских из Саратова, еще два стража порядка получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

11 июня на Волге произошла катастрофа, в которой погибли 11 человек. Теплоход «Капитан Вечеркин», буксирующий две пустые баржи, подмял катамаран «Елань-12» в районе порта Волгограда. Столкновение произошло около 22.00 по местному времени. На катамаране отдыхали сотрудники ГИБДД с семьями: они праздновали день рождения одного из полицейских.

Всего на борту «Елани-12» находились 18 человек, семерым из них удалось спастись; все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Из перевернувшегося катамарана спасатели вытащили утонувшего капитана. Им оказался бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев.

В его крови судмедэксперты обнаружили 2,17 промилле алкоголя. Это соответствует сильной стадии опьянения, при которой возможны нарушения моторики, потеря памяти, ступор, а также высока вероятность потери сознания. В 2009 году Хахалев был приговорен к четырем годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой.

Экипаж теплохода «Капитан Вечеркин» рассказал, что катамаран вынырнул из-за острова без габаритных огней, на судне проигнорировали световые и звуковые предупреждающие сигналы. Вина за трагедию была возложена на погибшего капитана катамарана. Еще одним фигурантом уголовного дела стал Леонид Нежданов — директор лодочной станции «Волжский ветер», где швартовался катамаран. По мнению следователей, он не должен был выпускать пьяную компанию в плавание, тем более ночью.

20 августа в разных районах Чечни было совершено несколько нападений на сотрудников полиции. Поначалу эти преступления не связывали друг с другом. О первом нападении сообщило республиканское управление МВД: двое неизвестных с ножами пытались проникнуть на территорию отдела полиции по Шалинскому району и были ликвидированы. При этом получили ранения два полицейских и одна местная жительница.

Примерно в это же время к полицейскому КПП в селении Мескер-Юрт подошел молодой человек и устроил самоподрыв. Он выжил, но позже скончался в больнице. Кроме него в результате инцидента никто не пострадал. Вскоре после этого водитель и пассажир на машине Mercedes атаковали пост ГИБДД при въезде в Грозный: в сторону поста метнули взрывное устройство, которое, к счастью, не сработало. Тогда налетчики сбили троих полицейских, после чего были ликвидированы.

По данным следствия, нападения совершили пятеро молодых людей: трое 17-летних, 16-летний и 11-летний уроженцы Шали (два последних — родные братья). Сотрудники правоохранительных органов считают, что организатором атак был 17-летний молодой человек, который устроил нападение в Грозном и был убит. Власти Чечни заявили, что погибшие подростки стали жертвами пропаганды. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).

Около полудня 17 октября в Керчи (Республика Крым) 18-летний студент четвертого курса местного политехнического техникума Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, где как раз обедали учащиеся. Затем он начал стрелять из охотничьего ружья. В результате стрельбы и взрыва погибли 18 человек, пострадали 50, большинство из них — подростки. Из тел пострадавших врачи извлекли мелкие болты и винты.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Сообщалось, что он собирался убить директора учебного заведения Ольгу Гребенникову, которой в это время в колледже не оказалось.

«Настоящий теракт. Ворвались ровно через 5-10 минут после моего отъезда, взорвали холл, бегали, бросали взрывные пакеты, бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты, убивали всех, кого могли найти. Это был настоящий теракт, как в Беслане. Я была бы трупом, если бы не уехала, потому что всех моих людей перестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли», — рассказывала она после случившегося.

Бабушка Рослякова рассказывала, что внук был нормальным, общительным ребенком, но с возрастом превратился в замкнутого тихоню. Соседи керченского стрелка, наоборот, сообщили журналистам, что агрессию он проявлял с детства.

Около 10 утра по московскому времени 22 декабря начался пожар на шахте компании «Уралкалий» в Соликамске (Пермский край). Огонь охватил строящийся ствол рудника СКРУ-3 — одной из трех шахт в Соликамске, где подземным способом на глубине от 100 до 500 метров ведется добыча калийно-магниевых солей. В это время 17 рабочих находились на отметке в 363 метра под землей; они выполняли работы по бетонированию строящегося ствола. Восьмерых шахтеров удалось эвакуировать, с девятью остальными связь была потеряна сразу после возгорания.

Тушение осложнялось тем, что огонь вспыхнул в вертикальной выработке, а недостроенный ствол шахты не был оснащен водопроводом, поэтому подать воду к очагу пожара было сложно. Спасатели предприняли пять попыток найти и вывести на поверхность застрявших горняков, однако спуститься ниже 340 метров из-за высокой (около 70-80 градусов) температуры не смогли.

В ночь на 23 декабря были обнаружены тела всех девяти погибших на первом, втором и третьем уровнях шахты. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за строительных работ. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшем смерть трех и более человек (часть 3 статьи 216 УК РФ).