СМИ: семья одного из погибших при крушении лайнера Lion Air подала иск против Boeing

Семья человека, погибшего в октябре в результате катастрофы самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, подала в американский суд иск против производителя лайнера, корпорации Boeing . Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял 29 октября рейс JT610 из Джакарты город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг). Примерно через 13 минут после взлета он рухнул в Яванское море. Все находившиеся на его борту 189 человек погибли. Согласно данным, полученным с бортового самописца, в работе приборов лайнера было зафиксировано как минимум шесть сбоев.

Семья индонезийца Судибио Онгго Вардойо, ставшего жертвой катастрофы, подала иск в окружной суд округа Кук в американском штате Иллинойс, где расположена штаб-квартира корпорации Boeing. По версии семьи погибшего индонезийца, потерпевший крушение самолет был "неоправданно опасным", поскольку его датчик угла атаки (прибор, определяющий угол крыла относительно горизонтального потока воздуха) передавал неверную информацию пилотам. Кроме того, истцы утверждают, что компания не предоставила необходимые инструкции для пилотов с разъяснением, каким образом они могли отключить систему автоматического выравнивания носа лайнера, срабатывание которой, предположительно, стало причиной катастрофы.

Как сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на расследующих катастрофу экспертов, причиной крушения могла стать неправильная настройка датчика угла атаки. По предварительным данным расследования, датчик, возможно, передавал на бортовой компьютер ошибочную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта, что в итоге и привело к падению. При получении неверных сигналов могло произойти включение автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос лайнера с тем, чтобы избежать его вхождения в штопор, сообщает издание. Пилоты же перед падением самолета, как стало известно ранее, около двух десятков раз пытались осуществить обратный маневр, противодействуя командам автоматики.

Это не первый иск в связи с крушением самолета Lion Air. В ноябре родители Рио Нанды Пратамы, еще одной жертвы этой авиакатастрофы, подали иск в суд округа Кук (штат Иллинойс) против корпорации Boeing.

После крушения представители Lion Air заявили о возможности отказа от приобретения еще 190 самолетов компании Boeing на общую сумму $22 млрд По данным информационного агентства Reuters, руководство Lion Air считает, что компания-производитель пытается отвлечь внимание от внесенных ею недавно изменений в конструкцию самолета, что могло привести к катастрофе, и возложить ответственность за произошедшее на авиаперевозчика.