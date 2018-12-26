«Нет слов»: более 20 детей в Приамурье заразились гепатитом С

Более 20 детей заразились гепатитом С в амурской больнице. Самому маленькому пострадавшему нет и двух лет, у всех заразившихся детей есть онкологические заболевания, из-за которых они и оказались в гематологическом отделении клиники. Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в медучреждении. Однако в правительстве региона не исключают, что дети могли заразиться в других клиниках, где они также проходили лечение.

Следственные органы СК Амурской области возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Такое решение было принято по результатам проверки, проведенной Роспотребнадзором в региональной областной детской клинической больнице. Виновным грозит ограничение свободы на год. Прокуратура также начала собственную проверку медицинского учреждения.

Скандал начал разгораться 21 декабря. На сессии Законодательного собрания Амурской области депутат Сергей Труш заявил, что у детей, в разное время проходивших лечение в гематологическом отделении областной детской клинической больницы, впоследствии был установлен диагноз «гепатит С». Пострадали, по его сведениям, как минимум 26 детей.

«Некоторые проходили переливание крови, у некоторых брали кровь на анализ», — передает слова депутата РИА «Новости». Труш добавил, что у всех маленьких пациентов есть онкология.

Самому младшему из заразившихся нет и двух лет, сказал Труш: «Там дети и 2013, 2014, 2015 годов рождения и до 2003, 2004». Депутат отметил, что региональный минздрав не выявил носителя ни среди медперсонала, ни на станции переливания крови. «Нет источника на станции переливания крови, но есть факт заражения», — пояснил он.

По словам Труша, о преднамеренном заражении речь не идет, но имеется «замалчивание ситуации».

Как сообщили в пресс-службе правительства Амурской области, по основному заболеванию (скорее всего, имеется в виду онкология — «Газета.Ru» ) дети неоднократно проходили специализированное лечение в клиниках, расположенных за пределами Амурской области. По словам главного врача детской больницы Руслана Белоуса, биоматериал заразившихся детей будет направлен на генетическое исследование.

«Состояние детей в настоящее время компенсированное. Согласована и обсуждена с родителями тактика лечения по сочетанной патологии и динамическому наблюдению. Для окончательного заключения по факту привлечены специалисты Амурской государственной медицинской академии, НИИ Детских инфекций ФМБА России. Дополнительно биоматериал заболевших для молекулярно-генетического анализа будет направлен в Федеральный центр», — заявил медик.

В региональном минздраве и областном управлении Роспотребнадзора отказались предоставить оперативный комментарий журналистам.

Между тем, губернатор Амурской области Василий Орлов, ссылаясь на результаты предварительной проверки Роспотребнадзора, сообщил, что сотрудники медучреждения многократно использовали одноразовые перчатки.

«Катетеры, пробки от катетеров использовались тоже достаточно большое количество раз, что недопустимо. Слов нет, честно говоря, как это можно было допустить. Будем реагировать самым жестким образом», — пояснил глава региона.

Помощь родителям детей, зараженных гепатитом C, готова оказать уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова

«Самое важное — это дождаться результатов расследования и тогда уже делать, и понимать, и думать, как предотвратить ситуацию. Еще очень важно сейчас максимально помочь этим детям в этой ситуации. Мы уже связывались и с федеральными клиниками для того, чтобы по возможности изучить эту ситуацию, оказать содействие, консультативную помощь, иную помощь. Безусловно, будем наблюдать за тем, как ведется расследование, чтобы как можно скорее были выявлены причины», — пояснила она в эфире «России-24».

Как сообщил «Газета.Ru» президент «Лиги пациентов» Александр Саверский, заражение гепатитом С возможно только с помощью мединструмента или системы переливания крови.

«О групповых заражениях гепатитом С я слышу впервые. Скорее всего в этой истории имело место нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — добавил он.

Гепатит C — болезнь печени, вызываемая вирусом гепатита C. Этот вирус может вызвать как острую, так и хроническую инфекцию гепатита, которая варьируется по тяжести от легкой, продолжающейся несколько недель, до серьезной — пожизненной болезни. Вирус гепатита передается с кровью. При этом чаще всего инфицирование происходит в результате воздействия небольшого количества крови. В случае заражения детей это могло произойти при инъекциях, переливании крови, оказании небезопасной медицинской помощи. При этом лечение пострадавших детей почти наверняка будет затруднено из-за того, что их организмы ослаблены онкологическим заболеванием и соответствующей терапией.

Постановлением правительства от 1 декабря 2004 года гепатиты B и C были включены в перечень социально значимых заболеваний. По неофициальным данным, этими вирусами инфицированы более 8 млн россиян. При этом чаще всего заражаются люди трудоспособного возраста — от 20 до 39 лет.