В российском регионе досрочно освободили взорвавшего сотню человек террориста

Ингушетии могут снять административный надзор с Мовсара Темирбиева, осужденного на 18 лет за организацию терактов на двух рынках Владикавказа Северная Осетия ) в 2001 и 2002 годах. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Telegram-канал «Осетия».

Пострадавшие в результате террористических актов получили уведомления о том, что 27 декабря Магасский районный суд Республики Ингушетия рассмотрит ходатайство по вопросу снятия административных ограничений с Темирбиева. Авторы канала предполагают, что ранее террорист был освобожден по УДО.

Отмечается, что на официальном сайте суда по одному из дел, представленных в списке к рассмотрению 27 декабря, скрыта справочная информация.

Темирбиев в 2003 году был признан виновным в организации террористических актов в ноябре 2001 года и апреле 2002 года на владикавказских рынках «Фаллой» и «Центральный». Вторым исполнителем терактов был Руслан Чахкиев, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Впоследствии он погиб про попытке побега. Третий член группы Ахмед Цуров умер от сердечной недостаточности сразу после задержания и не дожил до суда.

Темирбиев и Чахкиев были уроженцами Ингушетии. Они заложили на территории рынков взрывные устройства с таймером. В результате погибли 16 человек и около ста получили ранения. По версии следствия, обвиняемые получили за взрывы тысячу долларов.

Между Северной Осетией и Ингушетией не первый год длится конфликт. В 1944 году Пригородный район, принадлежавший Ингушетии, был передан Северной Осетии. Позже среди ингушей возникла идея «возвращения земель», в отношениях соседей стала нарастать напряженность.

Конфликт обострился в 1992 году после серии убийств ингушских граждан на территории Пригородного района. Власти Ингушетии приняли решение организовать отряды самообороны, в результате чего начались столкновения осетинских и ингушских вооруженных формирований, которые привели к многочисленным жертвам с обеих сторон: погибли 608 человек. Конфликт удалось остановить лишь введением федеральных войск.