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В компании «Красное и Белое» подтвердили факт обысков на складах 

RT на русском + ещё 39 1 час назад
Фото: РИА Новости
В компании «Красное и Белое» сообщили, что 26 декабря около 9:00 мск начались обыски на всех складах и в офисе.
Как отмечает РИА Новости, обыски проводят Федеральная налоговая служба, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН.
«Основание обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов», — заявили в компании.
Ранее СМИ сообщали, что силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске, а также на складе в Москве.
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Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , РИА Новости
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