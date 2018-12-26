В компании «Красное и Белое» подтвердили факт обысков на складах

В компании «Красное и Белое» сообщили, что 26 декабря около 9:00 мск начались обыски на всех складах и в офисе.

«Основание обысков, озвученные силовиками: подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов», — заявили в компании.

Ранее СМИ сообщали, что силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах компании «Красное и Белое» в Челябинске, а также на складе в Москве.