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В «Красное & Белое» пришли с обысками 

Ведомости + ещё 19 1 час назад
Фото: ТАСС
Силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.
Обыски в офисе и на складах компании в нескольких регионах связаны с уголовным делом, скорее всего, по статье о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России, сообщил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
До представителя СКР «Ведомостям» дозвониться не удалось. Дежурный челябинского управления ФСБ отказался от комментариев. О том, что обыски проводят сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговиками, ранее сообщил челябинский портал «74.ру». По его данным, в компании изымают документацию, связанную с закупкой алкоголя. Одна из сотрудниц «К&Б», позвонившая в редакцию «74.ру», рассказала, что сотрудники ФСБ пришли утром 26 декабря, в течение дня никому из сотрудников не разрешали покидать офис. Другой источник портала сообщил, что обыски идут также на складах компании в Екатеринбурге.
Представитель «К&Б» не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Росалкогольрегулирование переадресовало вопрос «74.ру» ФСБ. Там следственные действия не подтвердили и не опровергли.
«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 г. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах.
Владелец сети Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $950 млн В октябре Bloomberg включил Студенникова в список долларовых миллиардеров.
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Комментарии2
Происшествия , ФСБ , Федеральная налоговая служба , СКР , МВД , Ведомости , Forbes , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Москва , Челябинск
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