В «Красное & Белое» пришли с обысками

Силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске , а также на складах в Москве , сообщает ТАСС со ссылкой на источник. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

До представителя СКР «Ведомостям» дозвониться не удалось. Дежурный челябинского управления ФСБ отказался от комментариев. О том, что обыски проводят сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговиками , ранее сообщил челябинский портал «74.ру». По его данным, в компании изымают документацию, связанную с закупкой алкоголя. Одна из сотрудниц «К&Б», позвонившая в редакцию «74.ру», рассказала, что сотрудники ФСБ пришли утром 26 декабря, в течение дня никому из сотрудников не разрешали покидать офис. Другой источник портала сообщил, что обыски идут также на складах компании в Екатеринбурге.

Представитель «К&Б» не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Росалкогольрегулирование переадресовало вопрос «74.ру» ФСБ. Там следственные действия не подтвердили и не опровергли.

«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 г. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах.