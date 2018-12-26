В «Красное & Белое» пришли с обысками 

Силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.
Обыски в офисе и на складах компании в нескольких регионах связаны с уголовным делом, скорее всего, по статье о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России, сообщил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах.
До представителя СКР «Ведомостям» дозвониться не удалось. Дежурный челябинского управления ФСБ отказался от комментариев. О том, что обыски проводят сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговиками, ранее сообщил челябинский портал «74.ру». По его данным, в компании изымают документацию, связанную с закупкой алкоголя. Одна из сотрудниц «К&Б», позвонившая в редакцию «74.ру», рассказала, что сотрудники ФСБ пришли утром 26 декабря, в течение дня никому из сотрудников не разрешали покидать офис. Другой источник портала сообщил, что обыски идут также на складах компании в Екатеринбурге.
Представитель «К&Б» не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Росалкогольрегулирование переадресовало вопрос «74.ру» ФСБ. Там следственные действия не подтвердили и не опровергли.
«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 г. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах.