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Полицейские задержали в Домодедове мужчину, устроившего скандал на рейсе Анталья — Москва 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил скандал и нецензурно выражался на борту самолета Анталья — Москва. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к воздушному судну рейса Анталья — Москва, в связи с тем, что на борту находится мужчина, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников", — рассказала она.
"32-летний гражданин доставлен в дежурную часть полиции. В настоящее время в отношении него составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ", — добавила Волк.
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Происшествия , Аэропорт Домодедово , МВД , Анталья , Москва
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