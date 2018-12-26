Полицейские задержали в Домодедове мужчину, устроившего скандал на рейсе Анталья — Москва

Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил скандал и нецензурно выражался на борту самолета Анталья Москва . Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда полиции к воздушному судну рейса Анталья — Москва, в связи с тем, что на борту находится мужчина, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров и бортпроводников", — рассказала она.

"32-летний гражданин доставлен в дежурную часть полиции. В настоящее время в отношении него составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ", — добавила Волк.