СМИ: неизвестные обстреляли посольство США в Багдаде после визита Трампа

Серия взрывов прогремела в четверг в особо охраняемой "зеленой зоне" Багдада вблизи посольства США Ираке . Как сообщил новостной портал Shafaaq news, несколько минометных снарядов разорвалось вблизи американского диппредставительства.

Как заявили изданию чиновники, работающие в правительственном квартале, охранники посольства сделали предупредительные выстрелы в ответ на атаку. Официального комментария американской дипмиссии пока не последовало.

Ранее некоторые арабские телеканалы сообщили о мощном взрыве, прогремевшем в районе Багдада, где расположено посольство США.