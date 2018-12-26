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Названа основная версия заражения детей гепатитом С 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Основной версией заражения 26 онкобольных детей гепатитом С в больнице в Амурской области считается халатность врачей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Орлов рассказал, что ситуацией в Приамурье разбирались с начала лета. Изначально был «широкий круг подозреваемых лиц», учитывая, что детям с онкологией часто переливали кровь, передает РИА «Новости».
«И на Заксобрании ответа не было от Минздрава только по одной причине, что велись следственные мероприятия, до этого проверял Роспотребнадзор. Сейчас основная версия, которую высказал Роспотребнадзор, это — халатность, многократное применение медицинских перчаток, пробок от катетеров, которые одноразовые должны быть», — сказал он.
Ранее в среду депутат регионального Заксобрания Сергей Труш сообщал, что в Амурской области дети с онкологическими заболеваниями, проходившие лечение в гематологическом отделении детской областной больницы, были заражены гепатитом С.
В СУ СК по Амурской области было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
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Комментарии
Происшествия , Минздрав РФ , СКР , Роспотребнадзор , РИА Новости , Амурская Область
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