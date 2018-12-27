Власти Индонезии опасаются нового извержения вулкана

Активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третей степени.

По данным телеканала Channel News Asia, из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 километров от Анак-Кракатау полностью запрещены.

Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.