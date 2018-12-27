Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Индонезии опасаются нового извержения вулкана 

News.ru + ещё 40 3 часа назад
Фото: Veri Sanovri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Активность вулкана Анак-Кракатау, расположенного в Зондском проливе, вынудила власти Индонезии повысить уровень тревоги до третей степени.
По данным телеканала Channel News Asia, из-за постоянных выбросов пепла маршруты всех самолётов в районе вулкана были изменены. Кроме того, полёты в радиусе 5 километров от Анак-Кракатау полностью запрещены.
Сход лавины со склона горы Анак-Кракатау в ночь на 23 декабря вызвал цунами в Зондском проливе Индонезии. Сильная волна обрушилась на побережья островов Суматра и Ява. В результате стихии погибли не менее 429 человек, ещё 150 человек пропали без вести.
Ранее News.ru писал о том, что исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что россияне не отказываются от своих путёвок в Индонезию в связи с цунами. По её словам, основной поток туристов следует на Бали, где обстановка спокойная.
News.ru: последние новости
Массовое убийство в Ульяновске унесло жизни четырёх человек Бизнес-центр «Союз» горит в центре Москвы Актриса Галина Тихонова умерла в 31 год
Происшествия , Азия , В мире , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»361
Названы ответственные за ЧП с самолетом Меркель
Границу России с Украиной усилили БТР10
Умер Дмитрий Матвеев39
Киев захватил «серую зону» в Донбассе736
Видео
01:20
Украина ввела еще одни санкции против России
Украина В мире
01:14
«Сдохнет тут же!»: Боярский прилюдно разнес жену
Шоу-бизнес
01:40
Украина отменила военное положение и пожалела
Украина Армия
01:20
Россия нашла объяснение ответному «удару» Украине
Политика Украина
00:39
В Донбассе ликвидирован «Сталкер»
В мире
01:37
На натовском корабле бунт?
Европа Армия
00:09
Башаров избил новую жену
Шоу-бизнес
02:18
Уфимская дознавательница вышла на работу
Общество Происшествия
01:56
Российский паспорт могут изменить
Общество
00:57
Латвия обнаружила нового российского разведчика
Прибалтика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение