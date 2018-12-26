Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Киевском направлении МЖД задерживаются электрички 

Москва24 41 минуту назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются электрички. Об этом сообщила пресс-служба столичной магистрали.
На этом направлении произошла незапланированная остановка одного из поездов. МЖД принимает меры по вводу в график движения пригородных поездов Киевского направления. Сам поезд, который остановился, уже продолжил движение по маршруту.
Возможны точечные корректировки в расписании электричек. МЖД извинилась за неудобства, доставленных из-за остановки поезда, и попросила горожан следить за возможными изменениями в расписании электричек.
Ранее сообщалось, что в праздники МЖД изменит расписание пригородных поездов. Так, с 29 декабря электрички будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января — субботы, 8 января — воскресенья. Электрички на маршруте Москва — Тверь также будут ходить по расписанию выходных дней. В новогоднюю ночь назначено четыре дополнительных поезда на Киевском и Курском направлениях.
Москва24: последние новости
В Ульяновске обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями В Домодедове автомобиль протаранил КПП Экс-главу Росалкогольрегулирования заочно арестовали в Москве
Комментарии
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-300 отразили ракетный удар в Сирии425
США «окружили» Россию высокоточным оружием735
Киев выявил «третью волну оккупации» Россией117
Раскрыты детали беседы Путина и Лукашенко6
Поклонская на коне с бокалом: уже есть мемы
Видео
01:00
Андреева выступила с критикой телевидения
Общество Другое
01:11
Киселев объяснился за агрессию на телевидении
Общество
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
00:29
Россиян обрадовали первой рабочей неделей нового года
Общество
00:30
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
Происшествия В мире
01:33
Раскрыты детали беседы Путина и Лукашенко
Политика
00:29
В Дагестане обрушился мост
Происшествия
01:07
C-300 отразили массированный удар МиГ-31БМ
Войска Армия
03:15
Раскрыты подробности переговоров Путина и Лукашенко
Политика В мире
05:36
Россия начала испытания оружия «Судного дня»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение