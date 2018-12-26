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Приамурские гематологи заразили гепатитом С 20 детей 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Global Look Press
В Амурской областной детской клинической больнице 20 детей заразились гепатитом С.
Как сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, в разное время заболевшие дети проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы. По его словам, информация о заразившихся продолжает поступать. С учетом длительного инкубационного периода родители не знают, когда именно могли заразиться их дети.
В Следственном управлении СК по региону сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Следователи выясняют, есть ли причинно-следственная связь между нахождением детей в больнице и заражением гепатитом С.
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