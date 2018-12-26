Приамурские гематологи заразили гепатитом С 20 детей

В Амурской областной детской клинической больнице 20 детей заразились гепатитом С.

Как сообщил "Интерфаксу" депутат Законодательного собрания региона Сергей Труш, в разное время заболевшие дети проходили лечение в гематологическом отделении этой больницы. По его словам, информация о заразившихся продолжает поступать. С учетом длительного инкубационного периода родители не знают, когда именно могли заразиться их дети.