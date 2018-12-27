Пропавшую в Перми мать двоих детей нашли мертвой в багажнике машины

Пропавшая две недели назад мать двоих детей из Перми найдена мертвой в багажнике арендованного автомобиля, по подозрению в убийстве задержан ее муж, сообщает в четверг региональное управление СК РФ

По данным следствия, 28-летняя жительница Орджоникидзевского района Перми Елена Жигало (Вотинова) жила вместе с мужем в доме по улице Уссурийской. 12 декабря женщина перестала выходить на связь с родственниками и друзьями. Супруг пропавшей сообщил, что его жена ушла из дома после семейной ссоры, куда — он якобы не знает.

По данным издания "В курсе", дочь и сын Жигало родились в первом браке, до развода семья жила в Кирове. Мать с детьми вернулась в Пермь около трех лет назад. Оба ребенка больше времени проводят с бабушкой, а сама Жигало вышла замуж второй раз за 29-летнего пермяка.

Заявление о пропаже матери двух детей поступило в полицию 25 декабря, спустя без малого две недели после пропажи, отмечают журналисты.

В итоге, следствие предварительно установило, что женщину насмерть забил муж в ходе домашней ссоры, после чего попытался замести следы и спрятать тело.

"Тело пропавшей … было обнаружено в багажнике арендованного мужчиной автомобиля на одной из стоянок в Дзержинском районе краевого центра. 29-летний муж женщины задержан по подозрению в ее убийстве", — говорится в релизе.

По факту безвестного исчезновения женщины было возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.