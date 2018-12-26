Легкомоторный самолет разбился в жилом районе в американском штате Южная Дакота, один человек погиб, сообщает британская газета Daily Star.
BREAKING: At least one dead after Christmas plane horror as aircraft SMASHES into house #siouxfalls #SouthDakota https://t.co/AVG4nrXq9b pic.twitter.com/95WGRRETJG— Daily Star (@Daily_Star) 26 декабря 2018 г.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Су-Фолс. Менеджер города по чрезвычайным ситуациям Реган Смит заявил, что погибший находился на борту самолета.
В результате крушения повреждены четыре жилых дома, два из которых сильно разрушены.
Полиция все еще проводит поисковую операцию. "Мы все еще проводим расследование, могут быть еще жертвы", — отметил Смит.
Для расследования крушения были вызваны специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает издание.