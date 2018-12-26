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В США один человек погиб при крушении легкомоторного самолета 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Легкомоторный самолет разбился в жилом районе в американском штате Южная Дакота, один человек погиб, сообщает британская газета Daily Star.
По данным телеканала, инцидент произошел в городе Су-Фолс. Менеджер города по чрезвычайным ситуациям Реган Смит заявил, что погибший находился на борту самолета.
В результате крушения повреждены четыре жилых дома, два из которых сильно разрушены.
Полиция все еще проводит поисковую операцию. "Мы все еще проводим расследование, могут быть еще жертвы", — отметил Смит.
Для расследования крушения были вызваны специалисты Национального совета по безопасности на транспорте, сообщает издание.
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Происшествия , В мире , США , Газета Daily Star
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