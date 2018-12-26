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ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП
ЧП в Домодедове: автомобиль протаранил КПП

Взрыв произошёл в лаборатории университета в Пекине 

RT на русском + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.
Об этом информирует CGTN.
Как уточняется, взрыв произошёл в одной из лабораторий.
К настоящему моменту информации о пострадавших пока не поступало, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли и 22 получили ранения в результате взрыва вблизи химического завода в китайском городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.
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