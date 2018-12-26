Взрыв произошёл в лаборатории университета в Пекине

Взрыв произошёл в среду, 26 декабря, на территории университета в Пекине.

#BREAKING #Blast reported at lab in Beijing Jiaotong University in Beijing's Haidian District, no immediate reports of casualties pic.twitter.com/T7gSoocagT— CGTN (@CGTNOfficial) 26 декабря 2018 г. Об этом информирует CGTN.

Как уточняется, взрыв произошёл в одной из лабораторий.

К настоящему моменту информации о пострадавших пока не поступало, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли и 22 получили ранения в результате взрыва вблизи химического завода в китайском городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй.