В Ульяновске выдвинули версию убийства семьи 

Следователи в Ульяновске заявили, что, по одной из версий, убийство женщины и ее двух дочерей мог устроить мужчина, тело которого нашли на месте трагедии, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщал, что 25 декабря в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены тела женщины и двух ее дочерей 11 и 15 лет, а также неизвестного мужчины. Еще один подросток был госпитализирован с ранением плеча. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
"По одной из версий мужчина, расправившись с семьей, покончил с собой. Однако следствие сделает окончательный вывод на основании соответствующих медицинских заключений", — сказал собеседник агентства.