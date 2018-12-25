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В Ульяновске застрелили мать с дочерьми-подростками 

Рамблер + ещё 19 10 часов назад
Фото: РИА Новости
В Ульяновске в квартире одного из домов обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.
Тела 48-летней женщины, ее двух дочерей — 11 и 15 лет — и неизвестного мужчины в возрасте около 40 лет были найдены 25 декабря. Также с места происшествия забрали в больницу 17-летнего подростка с огнестрельным ранением плеча.
Следователи подчеркнули, что преступление удалось раскрыть в течение нескольких часов. О деталях случившегося в СК не сообщили.
По данным 73online.ru, предполагаемый убийца — житель Альметьевска, «страдавший нервным расстройством». Источник портала заявил, что мотивом мужчины стала месть: отец семейства якобы был свидетелем по его делу в суде. Житель Альметьевска тогда получил судимость и был приговорен к принудительному лечению.
В момент нападения отца не было дома. Убийца расправился с его семьей и покончил с собой. Спастись смог только один член семьи — 17-й летний сын. Он и вызвал полицию.
Комментарии7
Происшествия , Криминал , Ульяновск
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