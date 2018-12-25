Массовое убийство произошло в Ульяновске 

Тела четырех человек с огнестрельными ранениями обнаружены в одной из квартир в Заволжском районе Ульяновска.
В Ульяновске убили 48-летнюю местную жительницу, двух ее детей — девочек 11 и 15 лет, также неустановленного мужчину. По данным следователей, тела четверых человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в одной из квартир в Заволжском районе города.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство».
Также отмечается, что семнадцатилетний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением плеча.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.