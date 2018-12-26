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В Сочи на побережье нашли погибших от загрязнения мазутом птиц 

Газета.Ru + ещё 2 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Сочи волонтеры обнаружили на побережье погибших от загрязнения мазутом птиц, сообщает издание "Живая Кубань".
Сообщается, что погибших и живых птиц, перепачканных нефтепродуктами, найдено "как минимум два десятка". Они были обнаружены местными жители на протяжении всего побережья. Некоторых из них удается спасти, очистив от мазута. Местные жители предполагают, что причиной их гибели пернатых стал мазут, попавший в море.
В администрации Сочи изданию сообщили, что массовой гибели птиц от нефтепродуктов не зафиксировано.
Выяснением обстоятельств случившегося занимаются природоохранные органы и городская ветеринарная служба.
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Происшествия , Экология , Сочи
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