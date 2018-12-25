В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя

В Петербурге пациент застрелил врача и свел счеты с жизнью

Неизвестный мужчина обратился в медицинский центр за помощью, а через несколько раз трижды выстрелил в работавшего с ним специалиста из двух травматических пистолетов.

Пострадавшая выжила, возбуждено дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Издание «Фонтанка» сообщает, что женщина получила легкие ранения.

Инцидент произошел в центре восточной медицины «Инсам» в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Согласно одной из версий, у нападавшего могли быть экстремистские мотивы. В клинике работает много специалистов с иностранными фамилиями.