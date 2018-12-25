В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя

В Санкт-Петербурге пациент клиники восточной медицины расстрелял врача из травматического пистолета и покончил с собой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на городское управление СК РФ.
Неизвестный мужчина обратился в медицинский центр за помощью, а через несколько раз трижды выстрелил в работавшего с ним специалиста из двух травматических пистолетов.
Пострадавшая выжила, возбуждено дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Издание «Фонтанка» сообщает, что женщина получила легкие ранения.
Инцидент произошел в центре восточной медицины «Инсам» в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Согласно одной из версий, у нападавшего могли быть экстремистские мотивы. В клинике работает много специалистов с иностранными фамилиями.