В Петербурге пациент застрелил врача и убил себя

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В Петербурге пациент застрелил врача и свел счеты с жизнью 

Рамблер 2 часа назад
В Санкт-Петербурге пациент клиники восточной медицины расстрелял врача из травматического пистолета и покончил с собой. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на городское управление СК РФ.
Неизвестный мужчина обратился в медицинский центр за помощью, а через несколько раз трижды выстрелил в работавшего с ним специалиста из двух травматических пистолетов.
Пострадавшая выжила, возбуждено дело о покушении на убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ). Издание «Фонтанка» сообщает, что женщина получила легкие ранения.
Инцидент произошел в центре восточной медицины «Инсам» в Центральном районе Санкт-Петербурга.
Согласно одной из версий, у нападавшего могли быть экстремистские мотивы. В клинике работает много специалистов с иностранными фамилиями.
Происшествия , Видео , СКР , Фонтанка.Ру , Lenta.ru , Санкт-Петербург
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