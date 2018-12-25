Суд арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Тольятти

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Автозаводский районный суд Тольятти арестовал во вторник на два месяца подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. "Суд Автозаводского района Тольятти на заседании во вторник удовлетворил ходатайство следствия и избрал подозреваемому в убийстве меру пресечения в виде взятия под стражу сроком на два месяца", — сказал собеседник агентства. Как сообщили ранее ТАСС в тольяттинской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Олимп", убитой оказалась воспитанница школы, вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров 2017 года, мастер спорта России Сафия Аскарова. По данным следствия, в воскресенье вечером на пустыре недалеко от улицы Юбилейной в Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (" Убийство"). По подозрению в совершении преступления был задержан знакомый девушки — 16-летний местный житель. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.