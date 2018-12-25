В Дагестане обрушился мост

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В Дагестане обрушился реконструируемый мост, есть пострадавшие 

ТК «Звезда» + ещё 4 3 часа назад
На сооружении велись работы по реконструкции. Пострадали три человека.
В дагестанском городе Буйнакск во время реконструкции рухнул мост. В результате инцидента трое мужчин, выполнявших строительные работы, получили травмы различной степени тяжести, их доставили в местную больницу.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщила «Интерфаксу» представитель Минздрава региона Залина Муртазалиева.
Очевидцы выложили в Сеть кадры с места происшествия. В администрации Буйнакска уточнили, что мост был объездным и находился на реконструкции.
По предварительным данным, конструкция обрушилась из-за нарушения правил строительства. Правоохранительные органы проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , Видео , Минздрав РФ , МВД , Интерфакс , Республика Дагестан
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